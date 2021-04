Stammzellen gespendet - Schweizer Dortmund-Goalie Marwin Hitz ist auch ein Lebensretter

«Niemand muss in Sorge sein oder Angst haben. Die gesamte Prozedur ist schmerzfrei und ehrlich gesagt nicht der Rede wert, man kümmert sich wirklich rührend um die Spender», sagt Hitz.

So machte Sky publik, dass der Schweizer kürzlich Stammzellen für Blutkrebs-Patienten spendete.

Pool via REUTERS

Zu null gespielt – und das über 30 Minuten in Unterzahl. Am Samstagabend war der Schweizer Keeper Marwin Hitz für Borussia Dortmund ein sicherer Rückhalt und rettete dem BVB den 2:0-Sieg in Wolfsburg. Der 33-Jährige ist aber weit mehr als nur ein erfolgreicher Goalie. Hitz ist auch ein möglicher Lebensretter. Denn der St. Galler hat vor wenigen Wochen Stammzellen für passende Blutkrebs-Patienten gespendet.