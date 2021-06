The International - Schweizer E-Sport-Team kämpft um 40 Millionen Franken

Schweizer Team Brame Esports will am grössten E-Sport-Turnier der Welt mitmachen.

Zum ersten mal ist auch ein Schweizer Team mit dabei – jedenfalls in der Qualifikationsrunde. Brame Esports ist ein Team, dass sich in weniger als einem Jahr in der europäischen Szene einen Namen machen konnte. Sie gehören mittlerweile zu den Besten und nehmen regelmässig an internationalen Turnieren teil.