Schweizer Einkaufstouristen sollen vermehrt Steuern zahlen

Was die einen freut, ist den anderen seit Jahren ein Dorn im Auge: Immer wieder beklagen Detailhändler in Grenzkantonen, dass der Bund zu wenig mache, um Einkaufstourismus an den Landesgrenzen zu beschränken. Der frühere Zoll- und Finanzminister Ueli Maurer sprach 2021 noch von einer «Mission Impossible» – diese nimmt seine Nachfolgerin Karin Keller-Sutter nun in Angriff.