Eiskunstlauf: Kimmy Repond brilliert bei ihrer WM-Premiere

Was für eine Leistung: Die 16-jährige Kimmy Repond wird an ihrer ersten Elite-WM in Eiskunstlaufen in Saitama (Japan) starke Achte. Bereits nach dem Kurzprogramm am Mittwoch belegte sie den sehr guten 13. Zwischenrang, nun konnte sie sich am Freitag in der Kür sogar noch steigern.