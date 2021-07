Admir Mehmedi - Schweizer EM-Held tritt aus der Nati zurück

Über 120 Minuten im EM-Achtelfinal zwischen der Schweiz und Frankreich waren gespielt. Admir Mehmedi ist der fünfte Penaltyschütze für die Nati. Ein unglaublicher Druck. Er wartet ein paar Sekunden, läuft dann an und verwandelt souverän in die untere, rechte Ecke. Anschliessend tritt Kylian Mbappé gegen Yann Sommer an und der Rest ist Schweizer Fussballgeschichte. Dieser so wichtige Penalty war der letzte Moment im Trikot der Schweizer Nationalmannschaft für Mehmedi. Wie der 30-Jährige am Freitagnachmittag verkündet, tritt er per sofort aus der Nati zurück.

EM als würdiger Schlusspunkt der Nati-Karriere

Mehmedi wird in dieser Woche zum dritten Mal Vater

Insgesamt 135-Mal hat der Wolfsburg-Star das Leibchen mit dem Schweizer Kreuz getragen. Von der U16 bis zur A-Nationalmannschaft. Für Letztere absolvierte er 76 Spiele und schoss zehn Tore. Mehmedi spielte an der WM 2014, der EM 2016 und der EM 2021 für die Nati und mit der U21 kam er 2011 bis in den EM-Final. Der 30-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, verpasste so etwa die WM 2018 in Russland. Sicher ein Mitgrund, dass sich Mehmedi nur 1,5 Jahre vor der Weltmeisterschaft in Katar aus der Schweizer Nationalmannschaft zurückzieht. Er muss auf seine Gesundheit achten und hat noch grosse Ziele mit seinem Club Vfl Wolfsburg, wo er noch ein Jahr Vertrag hat und in der kommenden Saison auch Champions League spielen wird. Zudem hat Nati-Trainer Vladimir Petkovic in den letzten Monaten nicht mehr oft auf Mehmedi gesetzt. An der diesjährigen EM bekam er gerade mal 37 Minuten Spielzeit in zwei Spielen.