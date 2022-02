Neue Gaskraftwerke – Schweizer Energiestrategie ist für bürgerliche Politiker am Ende 

Energieministerin Simonetta Sommaruga gab an einer Pressekonferenz bekannt, dass in Zukunft Notfall-Gaskraftwerke Stromversorgungslücken abwenden sollen.

Neu sollen neben Wasserkraftwerken auch Gaskraftwerke kurzfristig eingesetzt werden, um drohende Stromlücken wie etwa im Winter schliessen zu können. Das habe der Bundesrat kürzlich entschieden, sagte Energieministerin Simonetta Sommaruga (SP) an einer Pressekonferenz am Donnerstag.

«Beweis von höchster Stelle für gescheiterte Energiestrategie»

Für FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen steht fest: «Der Bundesrat gesteht zum ersten Mal öffentlich, dass eine Stromlücke droht.» Das zeige klar, dass die Energiestrategie 2050 gescheitert sei und die Stromproduktion eben nicht nur mit erneuerbaren Energien gewährleistet werden könne. In Gaskraftwerken sieht er eine Möglichkeit zur Stromreserve. Dies berge jedoch einige Herausforderungen. «Etwa die Abhängigkeit von ausländischen Gasproduzenten, die gerade in geopolitischen Krisen zum Problem werden könnte oder die enormen Preisschwankungen von Gas.»

«Bei erneuerbaren Energien Gas geben»

Die Schweizerische Energie-Stiftung (SES) will den Bau neuer Gaskraftwerke hingegen verhindern. In einer Medienmitteilung forderte sie, jetzt bei den erneuerbaren Energien «Gas zu geben». Wenn der Ausbau in den nächsten fünf Jahren vorankomme, werde man Gaskraft höchstwahrscheinlich nicht brauchen, sagt Nils Epprecht, Geschäftsleiter der SES zu 20 Minuten. «Die letzten zwei Jahre waren Rekordjahre beim Ausbau von erneuerbaren Energien. In den nächsten zehn Jahren muss das um den Faktor drei bis vier ausgebaut werden; damit die wegen des fehlenden EU-Stromabkommens unsicherer gewordenen Stromimporte wettgemacht werden können.»