Am Dienstag wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt – die aber sofort in eine Bewährung umgewandelt wurde.

Das Drogendealen könnte ihm seine Wunschheimat kosten: Der Schweizer Fabio R.* (37) hatte sich vor sechs Jahren in Australien niedergelassen. Doch Ende 2019 entdeckten die Behörden diverse Drogen in seinem Besitz: Am vergangenen Dienstag stand er deshalb vor dem australischen Gericht in Brisbane, schreibt «The Daily Telegraph».