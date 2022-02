Sprachanalyse – Schweizer enttarnen die Gründer von QAnon

Wie Umfragen zeigen, glauben Millionen Menschen, dass Q ein hochrangiger militärischer Insider sei, schreibt «The New York Times». Die Antwort auf die Frage nach Qs Identität fällt nach neusten Erkenntnissen ernüchternd für die Gemeinschaft aus. Zwei unabhängige Forscherteams haben mittels Sprachanalyse die Schreibweisen vom vermeintlichen Q in den Onlineforen analysiert. Das Start-up aus der Westschweiz, OrphAnalytics, und die französischen Computerlinguisten von der École des Chartes in Paris, analysierten unabhängig voneinander riesige Mengen an Texten aus verschiedenen Foren.