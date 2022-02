Cellulose statt Plastik – Schweizer Erfindung soll dem Plastik um die Gurke den Garaus machen

Das Bild irritiert: Der schöne Bio-Blumenkohl wartet im Regal des Grosshändlers auf eine Käuferin, luftdicht verpackt in – Plastik. Ebenso von Plastik umgeben sind der knackige Salat, die Bio-Kräuter, das Sechserpack Bio-Äpfel, die Gurken und mehr, was in Schweizer Einkaufskörben landet. Manch eine Konsumentin oder ein Konsument hat sich schon gefragt, ob dies Sinn macht.

Doch welche anderen Möglichkeiten gäbe es, nachhaltige Verpackungen zu verwenden? Diese Frage stellen sich zunehmend auch die Händler selbst. So zum Beispiel der Detailhändler Lidl, der mit einem Auftrag an die Empa gelangt ist: Das Forschungsinstitut in Dübendorf sollte nachhaltige Alternativen zu Plastik erforschen. Denn allein in der Schweiz wurden 2020 rund 470 Millionen Kilogramm Obst und Gemüse verkauft – ein Grossteil davon in Plastik verpackt.