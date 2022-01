Fotograf René Robert – Schweizer erfriert auf Trottoir in Paris – Passanten ignorierten ihn 9 Stunden

Robert erfror mitten in Paris, nachdem er nach einem Sturz nicht wieder aus eigener Kraft aufstehen konnte.

Der Schweizer Fotograf war für seine Flamencofotografien und Portraits in Schwarz-Weiss bekannt.

Nach einem Sturz oder einem Schwächeanfall lag Robert stundenlang an einer belebten Strasse.

Ein tragischer Fall von fehlender Empathie und Zivilcourage erschüttert Frankreich. Wie der Journalist Michel Mompontet berichtet, verstarb sein Freund René Robert in Paris an einer Unterkühlung, nachdem er eine ganze Nacht bewegungslos auf einer Pariser Strasse lag. Der Schweizer erlangte durch seine Flamenco-Fotografien und Schwarz-Weiss-Portraits Berühmtheit.

Von Passanten ignoriert

Gemäss «Euronews» hatte sich Robert am Mittwoch vor einer Woche um etwa 21.30 Uhr nach draussen begeben. Beim Spaziergang durch die Pariser Strassen sei er dann entweder gestürzt oder habe einen Schwächeanfall erlitten, jedenfalls fiel der 85-Jährige zu Boden.

Der Fotograf wohnte nahe am Place de la République, ein Viertel von Paris, dass auch in der Nacht meist sehr belebt ist. Trotzdem habe ihm niemand auf die Beine geholfen, nicht einmal der Krankenwagen sei alarmiert worden, wie Mompontet auf Twitter schreibt. Der Fall erinnert an ein Vorkommnis vom Sommer, als ein Toter sechs Stunden unbemerkt mit dem Tram durch Zürich fuhr.