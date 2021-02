Schweizer Bauern steigern die Produktion

Die erhöhte Nachfrage bei Lebensmitteln im Detailhandel hat vor allem damit zu tun, dass viele Schweizer, die normalerweise regelmässig auswärts essen, dies im Corona-Jahr 2020 weniger taten. Entsprechend lieferten die Schweizer Bauern im vergangenen Jahr markant weniger an die Gastronomie und dafür mehr an den Detailhandel, wie Sandra Helfenstein, Sprecherin des Schweizer Bauernverbands, zu 20 Minuten sagt. Die Landwirtschaft habe 2020 ein gutes Produktionsjahr verzeichnet. Zwar habe es im Frühling eine lange Phase der Trockenheit gegeben, der Regen sei aber noch rechtzeitig gekommen. «Der Produktionsanstieg war aber nicht gewaltig», so Helfenstein. Er bewege sich in einem natürlicherweise begrenzten Rahmen.