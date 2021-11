Erstes 2G+-Konzert am Dienstag – Schweizer Eventbranche bereitet sich auf schärfere Corona-Regeln vor

«Lieber 2G als Sperrstunde um Mitternacht»

Zumindest offen für 2G – also dem Ausschluss von Ungeimpften – zeigt sich Hänse Schegg vom Club «Bolero» in Winterthur: «Wir könnten damit leben. Aktuell gehen wir davon aus, dass bei uns eine Impfquote von über 90 Prozent besteht, weshalb wir aus wirtschaftlicher Sicht auf die restlichen zehn Prozent ungeimpfte Gäste verzichten könnten.»



Der Bolero Club sei schon länger davon ausgegangen, dass die Covid-Zahlen im Herbst wieder steigen würden und habe sich deshalb schon früh Gedanken über mögliche neue Massnahmen gemacht. «Solange wir dürfen, fahren wir weiter mit der 3G-Regel.» Für Schegg ist aber klar: «Wir führen lieber 2G ein, als wieder Massnahmen in Richtung einer Sperrstunde ab Mitternacht oder einer Sitzpflicht beim Konsumieren zu riskieren. Sollte es so weit kommen, hätte das weitere Schliessungen zur Folge.»