Premiere für E-Motorrad : Schweizer fährt elektrisch zum Rekord

Der Kabarettist Michel von Tell stellte auf einer Harley-Davidson Livewire einen Reichweiten-Weltrekord für Elektro-Motorräder auf: 1723 Kilometer in 24 Stunden.

Der Schweizer Kabarettist und Journalist Michel von Tell hat einen Weltrekord auf einem elektrisch angetriebenen Motorrad aufgestellt. Am 11. und 12. März fuhr der Töfffan auf der neuen Harley Davidson Livewire 1723 Kilometer in 24 Stunden – damit hat von Tell den bisher geltenden Rekord um 406 Kilometer übertrumpft.