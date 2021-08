Weltrekordversuch - Schweizer fährt für Strassenhunde 20’000 Kilometer mit dem E-Bike

Hündin Maja habe Steimer als Welpe in einem Abfallhaufen in Bali entdeckt. Sie sei ihm nach Hause gefolgt und habe drei Tage vor seiner Haustür geschlafen, bis er sie adoptierte. Maja habe al s Inspiration für das Spendenprojekt g edient .

Ein Welpe im Abfallhaufen

Die Idee für sein Projekt hatte Steimer während eines Bali-Aufenthalts im letzten Jahr: Eines Abends sei am Strassenrand in einem Abfallhaufen ein kleiner Welpe gesessen, welcher ihn daraufhin bis nach Hause verfolgt habe. Drei Tage habe der Welpe vor Steimers Haustüre verbracht, bis dieser beschlossen habe, die junge Hündin zu adoptieren und Maja zu taufen.

«In Bali werfen die Menschen ihre Hundewelpen in den Müll, setzen sie am Strand aus oder benutzen sie als religiöse Opfergabe - dabei werden Welpen lebendig verbrannt oder im Meer ertränkt», erzählt Steimer. Jeder Hund habe ein schönes Leben verdient - darauf wolle er aufmerksam machen. Maja sei seine Inspiration für das Spendenprojekt gewesen. «Für mich ist es ein Herzensprojekt. Würde mir jemand eine Million für Maja bieten, ich würde sie nicht mehr hergeben.»

«Auf Reisen kommt es immer anders, als geplant.»

Auf Instagram hat Steimer bereits über 12’000 Follower, die ihm auch schon fleissig Unterkunftsplätze anbieten. «Die ersten drei Tage meiner Reise bin ich dank ihnen schon mit Schlafplätzen versorgt.» Er sei überrascht, was Instagram bewirken kann. «Ich hätte nicht gedacht, dass die Menschen so herzlich und offen sind. Es ist ein sehr schönes Gefühl, bei meinem Projekt unterstützt zu werden.»

Spendensammeln für den Tierschutz

Er habe schon immer die Welt entdecken, dabei aber auch etwas zurückgeben wollen, so Steimer: «Ich wusste, dass ich mich während meiner Reise für den Tierschutz einsetzen will.» Mit seiner E-Bike-Aktion will Steimer über 30'000 Franken an Spenden für Strassenhunde sammeln - und ganz nebenbei den Weltrekord für die längste E-Bike-Reise brechen. Die Spendengelder werde er an Tierschutzorganisationen in Bali und Griechenland weitergeben.