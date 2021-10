VOD-Angebot analysiert – Schweizer fahren auf US-Filme ab

1 / 4 In der Schweiz ist der Anteil von Filmen aus den USA hoch. Unsplash Bei Filmkäufen machte der Anteil an US-Filmen 81 Prozent aus. Unsplash Schweizer Filme generierten weniger als zwei Prozent der digitalen Käufe.

Darum gehts Wie ist das Angebot und wo kommen die Filme her, die wir schauen?

Diesen Fragen ist das Bundesamt für Statistik nachgegangen.

Entstanden ist daraus die erste grosse Auswertung hiesiger Dienste.

Das Bundesamt für Statistik hat zum ersten Mal das Film-Angebot in der Schweiz unter die Lupe genommen. Die Zahlen stammen von 2019 und wurden nun zum ersten Mal präsentiert. So wurden von Video-on-Demand-Anbietern mehr als 21’000 Filme zum Kauf angeboten, über 24’000 zur Miete und 9500 Filme waren in dem Jahr auf Abonnements- und Streamingdiensten vorhanden.

Der Bund hat zudem untersucht, wo die Filme herkamen. Rund die Hälfte aller Filme waren US-Produktionen. Bei Filmkäufen machte der Anteil an US-Filmen 81 Prozent aus, 70 Prozent der digitalen Filmmieten und 79 Prozent der Filmabrufe auf Streamingdiensten betrafen amerikanische Filme. Filme aus der Schweiz waren mit fünf Prozent auf Streamingdiensten präsenter als auf anderen Video-on-Demand-Plattformen, aber ihr Anteil an den gesamten Abrufen auf Abonnementsdiensten lag deutlich unter einem Prozent, heisst es in einer Mitteilung des Bundes.

Schweizer Filme im Kino

Auch wurde ein Vergleich zu dem Angebot im Kino gezogen: Dort machten amerikanische Filme 61 Prozent aller Kinovorführungen aus und generierten so 67 Prozent aller Eintritte. Der Anteil von Schweizer Filmen war im Kino höher: Schweizer Produktionen wurden in sechs Prozent der Kinovorstellungen gezeigt und machten sieben Prozent der Kinoeintritte aus.

Dabei zeigte sich auch, dass nur ein Drittel aller Filme, die 2019 bei Video-on-Demand-Diensten angeboten wurden, in Schweizer Kinos liefen. Sie dominierten jedoch die Nutzung, schreibt der Bund: 83 Prozent der VoD-Käufe und 80 Prozent der Mieten betrafen Filme, die auch in Schweizer Kinos gezeigt wurden. Die übrigen Filme betreffen zum Beispiel TV-Produktionen, Filme, die im Ausland im Kino liefen, nicht aber in der Schweiz, oder Eigenproduktionen der Abonnementsdienste wie Netflix, die nie in Schweizer Kinos gezeigt wurden.

Animationsfilme top

Welche Genres besonders beliebt waren, lässt sich nicht genau eruieren. Denn bei der Erfassung der Statistik wurde nur zwischen den Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm und Animationsfilm unterschieden. Letztere wurden zwar nicht am meisten, aber überproportional oft beachtet: Im Jahr 2019 waren – je nach VoD-Art – nur vier bis fünf Prozent des VoD-Angebots Animationsfilme, generierten aber 16 Prozent der Filmkäufe, zwölf Prozent Filmmieten und acht Prozent der Abrufe auf Abonnements- und Streamingdiensten.

