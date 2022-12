Ski: Präsident von Schweizer Erzrivalen holt zum Rundumschlag aus

Sieg Nummer 4. Marco Odermatt fährt in Alta Badia allen davon.

Die Schweizer Ski-Stars liefern bisher in dieser Saison richtig ab.

Acht Siege, 18 Podestplätze in 22 Rennen. Bei den Männern führt Marco Odermatt den Gesamtweltcup überlegen an, bei den Frauen lauert Wendy Holdener auf dem dritten Platz. Das ist die starke Zwischenbilanz der Schweizer Ski-Stars vor der kurzen Weihnachtspause. Von solchen Zahlen können unsere östlichen Nachbarn aus Österreich derzeit nur träumen.

Nur Vincent Kriechmayr konnte bislang einen Sieg herausfahren. Der zweifache Weltmeister triumphierte bei der Abfahrt in Val Gardena. Insgesamt gab es sechs Podestplätze für Männer in den bisherigen Rennen. Das Frauenteam wartet gar noch auf den ersten Vollerfolg. Viermal reichte es in den Speed-Disziplinen aber immerhin fürs Podest.