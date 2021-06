Teure Tests - Schweizer fahren wegen billiger PCR-Tests ins Ausland

Wer in die Ferien fliegen will, muss in den meisten Fällen geimpft sein oder einen negativen PCR-Test vorweisen können. Braucht man den Test für eine Auslandsreise, muss dieser aus der eigenen Tasche bezahlt werden. Und das kann in der Schweiz ins Geld gehen. Zwischen den verschiedenen Regionen variieren die Preise stark. Im Inselspital Bern kostet der PCR-Test beispielsweise 184 Franken, während er im Kantonsspital Aarau nur 145 Franken kostet. Beim Flughafen Basel-Mulhouse kann derselbe Test für nur 110 Franken gemacht werden. Dies führt dazu, dass viele Schweizerinnen und Schweizer ins angrenzende Ausland fahren, um sich dort testen zu lassen. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt dies die französische Klinik «Des Trois Frontières» in Saint Louis, wo ein PCR-Test lediglich 55 Euro kostet.

Clinical Des Trois Frontière : « Es ist tatsächlich so, dass viele Schweizerinnen und Schweizer in unsere Klinik kommen, um sich einen PCR-Test für Auslandsreisen ausstellen zu lassen. »

Auch in Deutschland variieren die Preise für PCR-Tests stark. Die durchschnittlichen Preise im Landkreis Lörrach bewegen sich um die 80 Euro, wie eine Ärztin gegenüber 20 Minuten bestätigt. Im Testzentrum in Lörrach ist der Test sogar für 69 Euro zu haben, also erheblich billiger als in der Schweiz. Doch wieso sind die Tests in Deutschland so viel billiger als in der Schweiz?

Marco Ferraro, COO Biolytix, Speziallabor für molekularbiologische und mikrobiologische Analytik : « Dies liegt zu einem Teil sicherlich an der Kostenstruktur. Ein Labor in Deutschland hat natürlich andere Mietpreise und Lohnkosten, als wir in der Schweiz. Ich glaube schon, dass die Schweiz mit diesen Preisen mithalten könnte. Aber schlussendlich geht es um Angebot und Nachfrage. Wenn ein Labor für einen Test 100 Franken bekommt, bietet es diesen nicht für 50 Prozent dieses Preises an. »

Dass Personen über die Grenze pilgern, um einen PCR Test zu machen , findet Marco Ferraro vom Speziallabor Biolytix nicht verwerflich.

Marco Ferraro, COO Biolytix, Speziallabor für molekularbiologische und mikrobiologische Analytik : « Es ist eine offene Wirtschaft und die Grenzen sind offen. Man kann die Menschen nicht daran hindern über die Grenze zu gehen, um einzukaufen oder einen Covid-Test zu machen. Das geht halt nicht. Die Frage ist, ob die Tests gleich schnell da sind wie die in der Schweiz. In der Schweiz bekommt man die Tests spätestens nach 24 Stunden. »

Die hohen Preise für PCR-Tests sind mittlerweile auch in der Schweizer Politik ein Thema .

Thomas Rechsteiner, Nationalrat CVP : « Ich bin aber der Meinung, dass die notwendigen PCR-Tests in der Schweiz für jugendliche Leute, wenn sie zum Beispiel an ein Konzert gehen möchten, vom Bund bezahlt werden. Ich bin klar dafür, dass (die Kosten) der PCR-Tests für jugendliche Leute übernommen werden. Ich habe viel Rückmeldung von jungen Leuten bekommen. Der Preis ist eine enorm hohe Hemmschwelle. Stellen Sie sich vor, sie wollen am Samstag ein Konzert besuchen und müssen am Freitag für 150 Franken einen PCR-Test machen. Weil sie keine Symptome haben, müssen sie den selbst bezahlen. So haben die J ungen kein Geld mehr fürs Konzert. Das kann es nicht sein. »

Thomas Rechsteiner hat dazu eine Motion eingereicht. Nach seinen Angaben erwartet er bald eine Antwort vom Bundesrat.