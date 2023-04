Geldsorgen: Schweizer Familien verzichten auf Ferien und Restaurants

Fühlst du dich finanziell gut abgesichert?

Ja, ich habe alles, was ich brauche, und kann sogar noch Geld auf die Seite legen. Ich leiste mir ein tolles Leben, sparen ist mir nicht so wichtig. Nein, bei mir reicht es gerade so knapp, um über die Runden zu kommen. Es fehlt an allen Ecken und Enden! Keine Angabe.