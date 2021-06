« Es war ein unglaublich geiler Abend! Es ist so cool, es ist so krass. Wir als kleines Land haben es gewonnen und das ist das Zeichen, dass man es schaffen kann, wenn man daran glaubt. Es ist so gut! », sagen drei Frauen euphorisch gegenüber 20 Minuten.

«I ch bin so euphorisch. Dieser Match … Ich weiss nicht, was sagen. Ich weiss nur, die Schweiz ist im Viertelfinale! », meint ein weiterer Fan. Und eine weitere Frau meint: « Es geht mir blendend! Wir haben einfach gewonnen … Es war ein super Spiel … Die Stimmung in der Schweiz ist 1a, also … Es ist einfach der Hammer! »