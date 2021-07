Schweiz – Spanien - Bereit zum Abheben – Fans sind auf dem Weg nach St. Petersburg

Fan Rolf Fischer verrät am Zürcher Flughafen, dass er die Spiele der Nati seit 30 Jahren besucht. So etwas, wie in Bukarest, habe er allerdings noch nie erlebt. Am Ende blieben nur noch Freudentränen. Und auch für heute ist der treue Fan zuversichtlich: «Wir werden natürlich gewinnen.»