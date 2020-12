So wurde am vergangenen Sonntag auch der Weihnachtsklassiker «Love Actually» auf SRF 2 zur Primetime mit Spots unterbrochen.

Wer in den letzten Tagen im Schweizer Fernsehen einen Film geschaut hat, wurde mittendrin jäh aus der Geschichte gerissen. Grund sind Werbeblöcke. Solche Unterbrechungen hat die SRG wieder eingeführt – und zwar klammheimlich, wie die Zeitungen der CH Media schreiben. So wurde am vergangenen Sonntag auch der Weihnachtsklassiker «Love Actually» auf SRF 2 zur Primetime mit Spots unterbrochen.