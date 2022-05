Openairs werden nachhaltiger : Schweizer Festivals kämpfen für die Umwelt

Ob Openair St. Gallen, Paléo Festival Nyon oder Openair Frauenfeld – die Schweizer Festivals wollen nachhaltiger werden. Auch Besucher können sie dabei unterstützen.

Jeder kennt die Bilder: Regelmässig türmen sich im Sommer Berge von zurückgelassenen Zelten, Stühlen und sonstigem Müll auf den Openair-Geländen der Schweiz. Auch wenn klar ist, dass Grossveranstaltungen und Umweltschutz immer ein Widerspruch sein werden: In der Empörung über den Müll geht unter, dass auch die Festivals vieles tun, um nachhaltiger zu werden. Was? Das zeigt diese Auflistung von drei der grössten Openairs des Landes.

Paléo Festival Nyon

Das Paléo Festival verkaufte 2019 rund 230’000 Tageseintritte und war damit das grösste Festival der Schweiz. Trotzdem wurde der Event am Genfersee schon 2007 mit dem «Green’n’Clean Award» zertifiziert. Wie gehen Superlative und Nachhaltigkeit zusammen? Das Festival wird nur mit Ökostrom betrieben und über 5000 Freiwillige helfen Besuchenden dabei, Müll richtig zu entsorgen. Seit 2019 arbeitet es mit der App Too Good To Go zusammen. So landen unverkaufte Lebensmittel nicht im Müll, sondern in den Mündern der Musikfans.