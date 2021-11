Nobelpreisverdächtig? : Schweizer Firma befreit Tschernobyl von seiner Radioaktivität

Ein Jahr lang war die Schweizer Firma Exlterra auf dem Gelände des havarierten Atomkraftwerks tätig. Mit beeindruckenden Ergebnissen: Die radioaktive Verschmutzung von Luft und Boden ging markant zurück.

Deutlicher Rückgang der Radioaktivität in Luft und Boden

Dabei beschleunigt der Einsatz dieser Technologie den Zerfall von Radioaktivität, indem sie in einem «nachhaltigen Verfahren» die im Boden vorhandene Energie nutzt und, vereinfacht gesagt, radioaktive Isotope zerstört. So wird der natürlichen radioaktiven Halbwertszeit ein Schnäppchen geschlagen.

Vollständige Dekontaminierung bis 2025 möglich

Am Dienstag stellten die Exlterra-Bosse in Genf die ersten Ergebnisse nach sieben Monaten Einsatz im Tschernobyl-Gebiet vor – wobei sie allen Anlass zur Freude hatten: Die radioaktive Verschmutzung des Bodens ging um durchschnittlich 37 Prozent, die der Luft um 46 Prozent zurück.

Nächstes Projekt: verseuchtes Fukushima-Wasser

«Diese Resultate sind bemerkenswert», so Sergiy Kireiev vom SSE Ecocentre. «Seit 35 Jahren gelingt es erstmals mit einer Technologie dieser Art, die Radioaktivität im Boden und in der Luft derart signifikant zu reduzieren. Das ist eine echte Hoffnung für das betroffene Gebiet, einschliesslich der Behandlung des Sarkophags (die Schutzhülle um den havarierten Reaktor, Anm. d. Red.)».

Die Schweizer sind zuversichtlich: Innerhalb der nächsten vier Jahre sei dank ihrer revolutionären Technologie eine vollständige Dekontamination des Tschernobyl-Geländes möglich. Und sie haben bereits neue Einsatzgebiete vor Augen: «Wir möchten unsere Technologie auch für den Einsatz an anderen Problemstandorten in der Welt, wie etwa Fukushima in Japan, anbieten. Wir können vermeiden helfen, dass radioaktives Wasser in die Ozeane abgeleitet wird und so eine weitere Umweltkatastrophe verhindern», so Exlterra-Geschäftsführer Frank Muller.