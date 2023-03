Jungunternehmer: Schweizer Firma feiert mit Bambusröhrli europaweit Erfolge

Zwei Jungunternehmer verkaufen Bambusröhrli, die sich auf natürliche Weise abbauen und als Bioabfall kompostierbar sind. So haben sie es in die Regale von Migros geschafft.

1 / 6 Das Start-up Yolly vertreibt Trinkhalme und plastikfreies Einwegbesteck aus Bambus. 20min/Anna Bila Seit April 2021 gibt es die Bambusröhrli unter anderem in über 400 Migros-Filialen. 20min/Anna Bila Die Röhrli bauen sich nach Gebrauch auf natürliche Weise ab und sind als Bioabfall kompostierbar. 20min/Anna Bila

Darum gehts Luis Acar und Wassim Farhat haben 2019 das Start-up Yolly gegründet.

Es vertreibt Bambusröhrli, die in Taiwan produziert werden.

Die Nachfrage nach den Trinkhalmen ist so gross, dass das Produkt gerade ausverkauft ist.

Das Schweizer Jungunternehmen Yolly gibt es erst seit 2019, doch die beiden Gründer Luis Acar und Wassim Farhat haben mit ihrem Start-up bereits grossen Erfolg. Sie vertreiben Trinkhalme und plastikfreies Einwegbesteck aus Bambus. Diese gibt es seit April 2021 unter anderem in über 400 Migros-Filialen.

Er habe lange in der Gastro gearbeitet und zuerst eigentlich einen Autoduft kreieren wollen, sagt Luis. Dafür habe er ein Design-Studio besucht, das Bambusröhrli genutzt habe. Diese hätten ihm so gut gefallen, dass er die Produzenten aus Taiwan in die Schweiz eingeladen habe, sagt der Mitgründer im Gespräch mit 20 Minuten.

Nachfrage explodiert

So sei eine Partnerschaft entstanden: Die Produktion geschehe in Taiwan, Yolly übernehme den Vertrieb in der Schweiz und Europa. In Taiwan gibt es laut dem Unternehmen 185’000 Hektar Bambuswald. Elf davon würden ausreichen, um den jährlichen Verbrauch von 600 Milliarden Trinkhalmen auf der ganzen Welt zu decken.

Die Röhrli bauen sich nach Gebrauch auf natürliche Weise ab und sind als Bioabfall kompostierbar. Aktuell sind sie ausverkauft, die Nachfrage sei so hoch wie noch nie. Die nächste Lieferung komme voraussichtlich im April, dann sollte das Produkt auch bei Migros wieder verfügbar sein. «Unser Ziel ist es, weiter nachhaltig zu wachsen», sagt Luis.

Nachhaltig trotz Transport?

Yolly wirbt mit Nachhaltigkeit. Doch wie nachhaltig ist es wirklich, Röhrli in Taiwan zu produzieren, sie mit Containern zu verschiffen und von der Schweiz aus zu vertreiben? Das Bambusmaterial sei so umweltfreundlich, dass die Vorteile insgesamt überwiegen, sagt Luis. Denn sonst seien die meisten Röhrli aus Plastik, was noch viel schlimmer sei. «Für uns ist das heute keine Alternative mehr», so der Mitgründer.

Mit Nachhaltigkeit zu einer Welt ohne Abfall In der Schweiz setzen immer mehr Start-ups auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Zum Beispiel Kuori, das aus Lebensmittelabfällen Alternativ-Kunststoffe produziert. Auch die Jungunternehmen Kleiderberg und Manusia werben mit Nachhaltigkeit, ebenso eine Druckerei im Emmental.

Zudem sei das Start-up noch jung. «Wir planen, die Röhrli in Europa zu produzieren, womit lange Transportwege in Zukunft wegfallen», sagt Luis. Yolly verhandle dafür bereits mit neuen Partnern, etwa in Frankreich. Bambus sei nicht nur nachhaltig, sondern wachse auch sehr schnell – und das in allen möglichen klimatischen Bedingungen.

So kam es zur Migros-Partnerschaft

Die Yolly-Gründer meldeten sich selbst bei Migros und konnten den Detaillisten von ihrem Produkt überzeugen. Man habe davon profitiert, dass die Migros gerade mitten in einem Sortimentswechsel war: «Migros wollte zuerst einen Testlauf machen, dann landeten wir aber direkt im Standardsortiment.» Das sei wichtig gewesen, da viele Kunden von Yolly Restaurants seien, die während Corona geschlossen waren.

Nervst du dich auch, wenn Röhrli einknicken und sich deformieren? Ja, das kommt leider viel zu oft vor. Nein, meine Röhrli knicken nicht ein. Ich verwende keine Röhrli.

Doch nicht nur Migros bietet die Trinkhalme an, sondern auch einige grosse und wichtige Distributoren in der Gastrobranche, zwei davon in Frankreich, einer in Belgien und einer in der Schweiz. Auch in den Schweizer Cash-and-Carry-Märkten seien die Bambus-Produkte von Yolly in den Regalen.

Aktuell verhandle Yolly zudem mit einem grossen Getränkehersteller, doch diese Kooperation sei noch nicht spruchreif, sagt Luis. Und die Migros werde ab Mai auch Gabeln, Messer und Löffel aus Bambus verkaufen, die Yolly ebenfalls vertreibt. In Zukunft sei es zudem möglich, dass Yolly weitere Produkte für Take-Aways anbiete.