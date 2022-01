Interview mit Seerow-Geschäftsführer - Schweizer Firma führt Viertagewoche ein und wird von Bewerbern überrannt

8,75 Stunden lange Arbeitstage

Bei der Solothurner IT-Firma Seerow gilt seit Oktober in einem Test die Viertagewoche für die neun Angestellten. Sie arbeiten nun an vier Tagen je 8,75 Stunden, also sieben Stunden weniger pro Woche als bisher. Die Löhne werden dabei nicht verändert – es gibt also gleich viel Geld für weniger Arbeitszeit. Dadurch sollen die Mitarbeitenden mehr Zeit bekommen, um sich zu erholen.