6 Milliarden Dollar Firmenwert? : Schweizer Firma On plant mit Federer den Gang an die US-Börse

Vielfach wurde schon über einen Börsengang der Laufschuhfirma On spekuliert. Jetzt gibt es neue Gerüchte dazu.

Bereits vor knapp einem Jahr wurde darüber gewerweisst, ob On möglicherweise einen Börsengang plane. Schon damals war von Sommer oder Herbst 2021 die Rede. Jetzt werden die Spekulationen neu angeheizt. Insider berichten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass es im Herbst tatsächlich soweit sein könnte. On, an der auch Tennissuperstar Roger Federer beteiligt ist, will demnach an die US-Börse.