6  Wochen Ferien: Schweizer Firma setzt fürs Recruiting auf 40 verschiedene Arbeitsmodelle

Die Arbeitsmodelle in der Wirtschaft haben sich in den letzten Jahren stark flexibilisiert. So zum Beispiel auch bei der Thomann Nutzfahrzeuge AG. Sie bietet heute rund 40 verschiedene Arbeitsmodelle an. Per 1. Januar 2023 kommt die Initiative «6 für 3» dazu: Auf Wunsch erhalten alle Mitarbeitenden sechs Wochen Ferien.