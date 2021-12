Komplett aus Glas - Schweizer Firma sticht Tesla mit weltweit erstem Glas-Solarziegel aus

«Mit dem Solarziegel erhält man nicht bloss eine Solaranlage – sondern auch ein neues Dach», so Reist. Wer ein Glas-Solarziegeldach will, muss also die Kosten für ein neues Dach plus die Kosten für eine Solaranlage zusammenrechnen. Dabei kostet das Glas-Solardach etwa 95 Franken pro Quadratmeter mehr, als ein normales Ziegeldach.