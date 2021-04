Das Medikament VIR-7831, das in der Schweiz entwickelt wurde, soll gegen schwere Verläufe von Covid-19 schützen.

Der Antikörper-Mix hält angeblich Infektionen auf und verhindert so schwere Verläufe.

Das Tessiner Unternehmen Humabs hat Ende März in den USA die Notfallzulassung des Medikaments VIR-7831 beantrag. Beim Mittel handelt es sich um einen Antikörper-Mix, der Infektionen mit Sars-Cov-2 aufhalten und so Leben retten soll. Wie die «NZZ am Sonntag» berichtet, muss das Mittel möglichst früh nach einer Ansteckung eingesetzt werden, um wirksam zu sein. Es soll auch gegen die bisher bekannten Mutationen des Virus wirken.