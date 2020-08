Saubere Wiesen

Schweizer Firma will mit neuem Mini-Grill Alu-Abfall bekämpfen

Beim Grillieren unterwegs kommen zunehmend Mehrweggrills zum Einsatz– so lassen sich Abfall und Littering vermeiden. Auch in der Schweiz werden solche Geräte hergestellt.

Dafür sind tragbare Grills, die wiederverwendet werden können, in der Regel schwerer und teurer.

Im Sommer liegen sie an Seen und Flüssen rum: gebrauchte Einweggrills. Sie verschmutzen nicht nur die Landschaft, sondern verursachen den Behörden zusätzliche Arbeit: Littering im öffentlichen Raum kostet die Schweiz jährlich rund 150 Millionen Franken für die Reinigung. Dazu kommt der erhöhte Materialverbrauch bei Wegwerfprodukten zulasten der Umwelt.

Minigrills zum Wiederverwenden

Die aus der Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» bekannte Mehrweg GmbH von Severin Guérig hat Anfang Monat einen solchen Mehrweggrill lanciert. Nach dem sogenannten Schweizer Taschengrill ist es bereits der zweite tragbare Grill, den das Unternehmen mit Sitz in Ruggell im Fürstentum Liechtenstein auf den Markt bringt.

Das Besondere am neuen Modell ist nicht nur, dass der Edelstahlgrill laut Eigenangaben in der Schweiz zusammengebaut und verpackt wird – der Mehrweggrill hinterlässt auch keinerlei Flecken im Gras, wie Erfinder Severin Guérig zu 20 Minuten sagt. Möglich sei das dank des Deckels des Geräts, der während des Betriebs unter dem eigentlichen Grill angebracht wird und so den Boden schützt.