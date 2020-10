Arbeitsmarkt leidet unter Corona : Schweizer Firmen schreiben 15 Prozent weniger neue Jobs aus

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist angespannt. Es gibt aber auch positive Signale.

Im Vergleich zum Vorjahr haben Firmen in der Schweiz im dritten Quartal 15 Prozent weniger Stellen ausgeschrieben.

Die Lage am Schweizer Arbeitsmarkt verbessert sich, bleibt aber angespannt: Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Stelleninserate deutlich zurück.

Insgesamt nahmen die Stelleninserate im dritten Quartal in der Deutschschweiz um 15 Prozent ab, wie eine vom Arbeitsvermittler Adecco und der Universität Zürich am Montag veröffentlichte Erhebung zeigt. In der französisch- und italienischsprachigen Schweiz wurden 14 Prozent weniger Stellen ausgeschrieben.