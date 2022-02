Afghanistan – Schweizer Flugzeuge bei Luftangriffen gegen die Taliban involviert

Am 15. Juli 2021 meldete das afghanische Verteidigungsministerium die Tötung von Taliban-Kämpfern auf Twitter. Wenig später wird bekannt, dass bei dem Bombardement auch Zivilisten ums Leben kamen.

Wie umfassende Recherchen von SRF Investigativ zeigen, war bei diesem Anschlag auch ein Schweizer Flugzeug involviert. Die Attacke sei von einer PC-12-Maschine aus dem Werk Pilatus gefilmt worden, was die Journalistinnen und Journalisten bei der Untersuchung des Videomaterials feststellten. Weiter habe das Flugzeug mit Schweizer Ursprung als fliegende Kommandozentrale gedient.

Seit sieben Jahren setzt die afghanische Luftwaffe bereits die PC-12 zur Unterstützung von Bodentruppen und Kampfflugzeugen ein. Bei diesen Einsätzen starben schon Hunderte Zivilisten . Die hohe Opferzahl durch die Streitkräfte sei auf die schlechte Ausbildung zurückzuführen, sagt Marc Garlasco, ehemaliger Stratege im Pentagon. Ein Journalist von RTS reiste nach dem 15. Juli in das betroffene Gebiet und sprach vor Ort mit einem Kämpfer der Taliban . Er habe die PC-12 bei dem Angriff gesehen. Der Angriff forderte viele Opfer unter den Taliban, aber auch unter Zivilpersonen.

Neben Waffen auch Flugzeug ergattert

Vor bald zehn Jahren kauften die USA 18 Flugzeuge aus der Schweiz für den Einsatz in Afghanistan. Nach dem Rückzug der Amerikaner aus Afghanistan war lange unklar, was mit den Schweizer Flugzeugen passiert ist. Im August berichtete ein holländischer Recherche-Blog darüber, dass sich unter dem umfassenden Arsenal an Waffen, das die Taliban bei ihrer Machtübernahme ergatterten, auch eines der Flugzeuge befand.