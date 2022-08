Helvetic Guards: Schweizer Football-Team verpflichtet ehemaligen NFL-Trainer als Headcoach

2007 führte er die Tennessee Titans als Offensive Coordinator in die Playoffs.

Der 76-Jährige ist in Hawaii geboren. Er trainierte auch vier Jahre das College Team auf der Insel.

Das Team will in der kommenden ELF-Saison für Furore sorgen.

Die Planungen der Helvetic Guards nehmen Formen an.

Transfer-Coup für die neu gegründeten Helvetic Guards, die ab der Saison 2023 als erstes professionelles American-Football-Team aus der Schweiz in der European League of Football mitspielen werden. Wie die Guards in einer Mitteilung schreiben, wird Norm Chow der Headcoach der Guards werden.