Neutralisiert auch Omikron: Schweizer Forschende entdecken «sehr starken» Coronavirus-Antikörper

Auch die Firma Molecular Partners aus Schlieren ist einen Schritt vorangekommen. Sie entwickelt sogenannte DARPins, die wie Antikörper funktionieren, aber anders als diese ausschliesslich im Labor erzeugt werden. Eines dieser DARPins ist Ensovibep, welches das Unternehmen gemeinsam mit Novartis entwickelt hat. Es handelt sich dabei um ein trispezifisches Molekül. Das heisst: Um die DARPins gegen das Spike-Protein des Coronavirus effizienter zu machen, wurden drei verschiedene zu einem Molekül zusammengefasst. Dadurch kann es sich laut Mitteilung besser an das Spike-Protein des Coronavirus binden und besser mit Mutationen umgehen. Dass das funktioniert, zeigt eine im Fachjournal «Nature Biotechnology» veröffentlichte Studie, in der Ensovibep unter anderem an Zwerghamstern getestet wurde.