Schweizer Forscher haben einen Corona-Sensor entwickelt

Tomi 22.04.2020, 08:28

Gut das es so etwas bald geben wird. Leider wird das die Regierung nicht davon abhalten sich wirtschaftsfreundlich zu verhalten und eine kommende Pandemie versuchen zu ignorieren; so geschehen hier in der Schweiz. Dann möglichst lange zuwarten bis die Pandemie auch im eigenen Land gut ausgebrochen ist und erst dann versuchen zu reagieren. Hätte die Regierung hier in der Schweiz etwas die Augen aufgemacht und frühzeitig reagiert (so wie es Österreich getan hat) wären wir heute bereits wieder mit einfacheren Verhaltensregeln bei der Arbeit, es hätte wesentlich weniger Tote und Infizierte gegeben. Aber eben eben: im Nachgang sind meistens alle schlauer ..