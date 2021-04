Politiker hören nicht auf Wissenschaftler - Schweizer Forscher wollte aus Corona-Taskforce austreten – in Kanada

Peter Jüni leitet die wissenschaftliche Taskforce in der kanadischen Provinz Ottawa.

«Der letzte Freitag war einer der schwärzesten Tage in meinem beruflichen und privaten Leben», sagt Epidemiologe Peter Jüni.

Ein Schweizer Wissenschaftler, der sich in der Corona-Taskforce engagiert, kritisiert die Politik dafür, zu wenig auf die Wissenschaft zu hören. Aus Frustration und Unverständnis darüber, dass die Politikerinnen und Politiker keine der von der Wissenschaft vorgeschlagenen Massnahmen umsetzen, überlegt er sich den Austritt aus der Taskforce.

Kommt Ihnen diese Geschichte bekannt vor? Zu Recht. Sie hat sich so in der Schweiz schon mehrmals abgespielt – etwa als die renommierten Epidemiologen Christian Althaus und Marcel Salathé der Corona-Taskforce des Bundes den Rücken kehrten.

«Nicht die richtige Zeit für Kompromisse»

Dieses Phänomen ist nicht nur auf die Schweiz beschränkt. Auch in Kanada hadern Wissenschaftler mit der Politik. Mittendrin: der Schweizer Epidemiologe Peter Jüni, der die Corona-Taskforce von Kanadas bevölkerungsreichster Provinz Ontario leitet.

Dieser ist mit der Corona-Politik von Ontario ganz und gar unzufrieden, wie er im Interview mit «CBS Canada» sagt. «Eine Pandemie lässt sich nicht mit politischem Taktieren besiegen. Wenn man sich inmitten eines exponentiellen Anstiegs der Fallzahlen befindet, sind Kompromisse nicht der richtige Weg», so Jüni, der an der Universität Toronto forscht.

«Wir tun nichts»

Anlass für Jünis Ärger ist eine Medienkonferenz von vergangenem Freitag, an der Ontarios Premierminister Doug Ford Massnahmen vorstellte, mit denen er die sprunghaft ansteigenden Corona-Fallzahlen in den Griff bekommen möchte. Darunter: Ausgangs- und Reisebeschränkungen, Homeoffice-Pflicht und weitgehende Polizeikontrollen.

Zu wenig griffige Massnahmen, findet Peter Jüni. Er hätte sich gewünscht, dass Ontario eine Regelung verabschiedet, die es Arbeitnehmern ermöglichen würde, bei Symptomen zuhause zu bleiben und trotzdem den Lohn zu erhalten. «Wir befinden uns in einer Pandemie, die von Ungleichheiten dominiert wird. Und wir tun nichts dagegen», so Jüni.

Rücktritt hätte Vakuum hinterlassen

«Gestern war einer der schwärzesten Tage in meinem beruflichen und privaten Leben», sagte Jüni am Tag nach der Medienkonferenz. «Ich war am Punkt, wo ich zurücktreten wollte.» Er habe die Hoffnung gehabt, dass durch seinen Rücktritt etwas ins Rollen kommen könnte. Dann aber habe er eingesehen, dass er damit bloss ein Vakuum hinterlasse.