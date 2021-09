Viererpack in fünf Minuten - Schweizer Frauen-Nati gewinnt dank irren 285 Sekunden gegen Moldawien

Nach dem 4:1-Sieg der Nati gegen Litauen war Trainer Nils Nielsen nicht zufrieden – die Chancenauswertung war mangelhaft. Dies wollte man am Dienstagabend in Chisinau gegen Moldawien ändern. Kein leichtes Unterfangen, da die Moldawierinnen sich laut Trainer Nilsen oftmals mit Zeitspiel Punkte erkämpft hatten.

Die Schweizerinnen spielten dominant, aber im letzten Pass fehlte es an der Genauigkeit und viele Angriffe wurden an der Strafraumgrenze gestoppt. Das Spiel plätscherte vor sich her, bis die moldawische Torfrau kurz vor der Pause nach einem missglückten Rückpass eine Schweizerin umgrätschte. Es gab einen Penalty. Ana Maria Crnogorcević trat an und schoss den Ball überlegt ins Netz.