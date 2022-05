Polizei greift ein : «Habe ihn getreten» – Andri Ragettli wird vor CL-Final das Ticket geklaut 

Der Schweizer Freeski-Star Andri Ragettli ist bekennender Real-Madrid-Fan. Kein Wunder also, organisierte sich der 23-Jährige für den Final gegen Liverpool am Samstagabend in Paris ein Billett. So weit so gut. Doch was dann geschah, war nicht das, was sich der Bündner vorgestellt hatte. Wie er auf Instagram berichtet, war er kurz davor, ins Stade de France einzulaufen, um sich den 14. Erfolg der Königlichen anzuschauen.