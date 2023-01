Urteil in Österreich : Schweizer Freiheitstrychler verging sich an Kindern

Ein Mann, der die Freiheitstrychler-Bewegung in Österreich aufbauen wollte, wurde vergangene Woche wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern verurteilt. Ins Gefängnis muss er nicht.

Ein Schweizer Anfang 20 verging sich in Österreich an mehreren Buben.

Die Vorwürfe der Anklage gegen einen sich in Österreich aufhaltenden Schweizer sind happig: Der Beschuldigte soll einen 12-Jährigen mindestens dreimal in einem Hotelzimmer schwer sexuell missbraucht haben. Der Junge soll «in besonderer Weise erniedrigt» worden sein, indem der Mann ihm gedroht habe, Videos und Fotos zu veröffentlichen, sollte er den Handlungen nicht zustimmen. Dies berichtet der «Tages-Anzeiger» in seiner Recherche zu einem pädophilen Mann Anfang 20, der in der Schweiz als Freiheitstrychler im Frühling 2021 in Erscheinung trat.