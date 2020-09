«Volunteer»

«Volunteer» begleitet Menschen aus der Schweiz, die in Griechenland gestrandeten Geflüchteten helfen. Da sind der Landwirt Thomas, dessen Sicht auf die Migrationsthematik sich durch seine Freiwilligenarbeit ändert, und die Tierärztin Sarah, die gemeinsam mit ihrem Freund Thomas helfen will.

Doku gegen die Ohnmacht

«In der beschützten, reichen Schweiz zu Hause zu sein – das steht in einem derart krassen Gegensatz zu dem, was Flüchtende auf der ganzen Welt erleben, dass es kaum aushaltbar ist», so Thommen in einem Pressestatement.