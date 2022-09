Klimawandel: Schweizer fürchten sich vor Klimaflüchtenden, Deutsche sind relaxt

Eine neue Studie des Umfrageinstituts Sotomo hat erfasst, wie der Klimawandel in der Schweiz und in Deutschland erlebt wird.

Schweizer und Schweizerinnen fürchten sich mehr vor Klimaflüchtenden

Laut Katja Rost hat die Angst der Schweizer und Schweizerinnen vor Klimaflüchtenden mutmasslich vor allem zwei Gründe: «Zum einen ist die Furcht vor einem Wohlstandsverlust in der Schweiz grösser als in Deutschland, weil es der breiten Bevölkerung besser geht. Zum anderen haben sicher auch der Grössenunterschied beider Länder und der Migrationsanteil Bedeutung. Die Schweiz ist – im Gegensatz zu Deutschland – ein typisches Einwanderungs- und Auswanderungsland. Entsprechend bestehen auch grössere Ängste, dass die kleine Schweiz ‹überrannt› wird.»

Linke spüren den Klimawandel häufiger im Alltag

Am häufigsten stellen alle Befragten mehr Hitzetage, stärkere Unwetter und weniger Schnee fest. In der Schweiz scheinen Personen, die sich politisch eher links-grün positionieren, die Auswirkungen des Klimawandels stärker wahrzunehmen: Für rund 90 Prozent der Personen, die der SP, den Grünen oder der GLP nahestehen, macht sich der Klimawandel im Alltag bemerkbar – bei den SVP-Wählern sind es nur 38 Prozent.

18- bis 35-Jährige fühlen sich weniger klimafreundlich als über 65-Jährige

Für Deutsche bedeutet Wohlstand Geld, für Schweizer eine intakte Natur

Katja Rost: «Die Lohnungleichheit ist in der Schweiz viel geringer als in Deutschland. Das hat zur Folge, dass hierzulande eine Verkäuferin oder ein Friseur besser leben und sich allenfalls sogar Skiurlaub leisten können, während die Situation in Deutschland prekärer ist und die Menschen oft trotz Job auf zusätzliche Staatshilfe angewiesen sind. Wer wenig oder nichts hat, für den oder die steht der soziale Aufstieg an erster Stelle und andere Dinge treten in den Hintergrund.»