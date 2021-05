«Football Inside» - Schweizer Fussball-Doku – Kriens-Trainer auf den Spuren von Pep Guardiola

So emotional und hitzig geht es in der Kabine von Challenge-League-Club Kriens zu und her.

Manchester City, Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Juventus Turin. Die prominente Liste an Top-Clubs aus dem Fussball, die mit Dokumentation der Weltöffentlichkeit Einblicke in ihre vermeintlich geheimen Räumlichkeiten bieten ist lang und wird immer länger. Nun erscheint mit «Football Inside» ein Film, der die Umkleidekabinen von Schweizer Clubs zur zentralen Bühne werden lässt. Dabei stehen neben dem Challenge-League-Vertreter SC Kriens mit dem Frauenteam von GC, den C-Junioren des FC Blue Stars Zürich und der Veteranenmannschaft des FC Wettswil-Bonstetten reine Amateurkicker im Fokus.

Fussball als verbindendes Element

«Football Inside» liefert seinem Namen entsprechend Einblicke in den Kabinen-Alltag, die jede Person kennt, die schon einmal in einem Verein Fussball gespielt hat. Die Dreharbeiten zum Film konnten noch vor Beginn der Corona-Pandemie abgeschlossen werden. Umso mehr kommt in der Doku die Wichtigkeit von zentralen Aspekten des alltäglichen Lebens von vielen Menschen, auch ausserhalb des Fussballs zum Ausdruck. «Teil von einem Kollektiv zu sein. Die Wichtigkeit von Nähe und sich in einer Gruppe wohl zu fühlen sind zentrale Elemente, die durch den Fussball vermittelt werden», betont Cirigliano, der selber einen Grossteil seines Lebens als begeisterter Hobbyfussballer verbracht hat.