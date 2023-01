«Fifa 23»: Schweizer Fussballspieler kämpfen für ihren Verein

eCup for Clubs / eArena

eCup for Clubs / eArena

Im eCup for Clubs dürfen nur lizensierte Fussballspieler und Fussballspielerinnen gegeneinander antreten.

eCup for Clubs / eArena

Ein «Fifa»-Turnier für Fussballer? Der SFV will die zwei Welten vereinen.

Wer zu Anfang des neuen Jahres ein wenig Schweizer Fussball-Action erleben will, erhält jetzt virtuell die Möglichkeit. Der Schweizerische Fussballverband (SFV) sorgt mit dem «Fifa»-Turnier «eCup for Clubs» auch ausserhalb der Saison für Unterhaltung. Der Twist: Nur lizensierte Fussballspielerinnen und Fussballspieler in einem Club dürfen mitmachen.