Ostschweiz : Schweizer Gastfamilie verbietet Au-pair die Impfung

Weil sich eine junge Thailänderin aus Angst vor einer Corona-Ansteckung in der Schweiz hat impfen lassen wollen, wurde ihr von ihrer Gastfamilie gekündigt. Auch Vermittlungsversuche durch die Au-pair-Agentur scheiterten.

Eine Thailänderin kam als Au-pair in die Schweiz, um ein Jahr Schweizer Luft zu schnuppern und die Kultur kennenzulernen. Anfang Dezember startete sie bei der Gastfamilie in der Ostschweiz, wo sie sogleich die Arbeit beginnen wollte. Die folgenden Wochen aber beschreibt sie gegenüber der « SonntagsZeitung » als «schwierigste Zeit in ihrem Leben».

Sie kam zu einer Gastfamilie, die in der Corona-Impfung ein lebensbedrohliches Risiko sieht. Deswegen hätten sie auch keine geimpften Personen in ihrem Umfeld geduldet. Ihre einzigen sozialen Kontakte: die Familie und die beiden Kinder, ein Erstklässler und ein Mädchen im Vorschulalter.

Als die Zertifikatspflicht in der Schweiz eingeführt wird, entscheidet sich die junge Frau innerlich für eine Impfung – traut sich aber nicht, es der Gastfamilie mitzuteilen. Sie wusste zwar schon vor ihrer Reise in die Schweiz, dass ihre Gasteltern nichts von der Covid-Impfung halten, doch hatte es nicht weiter ernst genommen. Doch während des mehrwöchigen Aufenthalts hörte sie die Gastmutter, die als Apothekerin tätig ist, oft sehr negativ über die Impfung sprechen. Die Familie hatte zuvor auch den Kontakt zu geimpften Familienmitgliedern abgebrochen.

Aus Angst sich mit Omikron anzustecken, hat sie sich Hilfe gesucht

Da die junge Frau aber zunehmend Angst vor einer Ansteckung bekommt, sucht sie sich Hilfe bei Grosseltern einer Freundin, die in der Schweiz wohnhaft sind. Diese wiederum kontrollierten den Arbeitsvertrag, der über die Organisation Pro Filia errichtet wurde: Dort steht nichts von einem Impfverbot. So versuchen sie, über die Agentur mit der Familie zu vermitteln, doch der Schuss geht nach hinten los.

Da die junge Frau nach dem Gespräch mit der Gastmutter eingeschüchtert ist, bleibt sie zunächst bei der Familie. Bei einem Familienausflug ins nahe gelegene Ausland werden die Zustände für sie so schlimm, dass sie sich zunehmend isoliert, sie ist von der Familie abhängig, sie geben ihr weder Bargeld, noch hat sie eine SIM-Karte, die im Land funktioniert. Die Diskussion fällt immer wieder auf das Thema Impfung. An Silvester erhält sie eine handgeschriebene Kündigung. Das Essen stellt die Gastfamilie der jungen Frau ab da vor die Tür, Kommunikation nur noch via Whatsapp. Immerhin darf sie noch mit der Familie zurück in die Schweiz fahren.