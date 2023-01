Schweizer Gastrobranche steht vor Problemen: «Können Preise nicht unendlich erhöhen»

Hohe Preise, niedriger Lohn

Fünf-Punkte-Plan gegen Personalmangel

«Arbeitszeiten stossen auf Ablehnung»

Sterneköche quält ständige Preiserhöhung

Küchenchef Dominik Hartmann-Suter vom vegetarischen Sternerestaurant Magdalena macht sich wiederum zu den Menükosten Gedanken: «Man muss einen Weg finden, bei dem sich das Ganze rechnet. Die Preise fürs Menü kann man nicht unendlich in die Höhe treiben». Sie würden kalkuliert und gewisse Punkte angepasst, damit die Rechnung am Schluss aufgehe.

Dennoch: Dass nicht mehr so viele Bewerber und Bewerberinnen auf der Matte stehen wie früher, bestätigt Hartmann-Suter. Vor allem im Service sei dies ein Problem. Man versuche, das Arbeitsumfeld so schön wie möglich zu gestalten und den Teamspirit zu leben. In der Hoffnung, ein motiviertes Team strahle nach aussen und spreche die Leute der Branche an.