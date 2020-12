In der Krise sind die Schweizer spendabel und geben im Schnitt 327 Franken pro Person aus.

Das liegt daran, dass die Gemeinschaft in der Krise wichtiger wird.

Trotz Corona und Kurzarbeit knausern die Schweizer bei den Weihnachtsgeschenken nicht: Im Schnitt kostet die Bescherung dieses Jahr 327 Franken. Damit ist das Budget für die Festtage so gross wie noch nie in den letzten zehn Jahren, wie eine Umfrage des Beratungsunternehmens Ernst & Young zeigt.

Welche Geschenke in der Corona-Krise am liebsten verschenkt werden, erfährst du in der Bildergalerie oben.