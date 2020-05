Umfrage

Schweizer geben Familie und Chefs gute Noten in der Krise

Die Schweizer Bevölkerung ist zufrieden mit dem Krisenmanagement in der Familie. Vor allem bei Teenagern stieg die Zustimmung. Auch der Chef bekommt in einer Umfrage Lob für den Umgang mit der Krise.

Auch der Arbeitgeber gewinnt in der Krise an Vertrauen fürs Krisenmanagement.

Ebenfalls hoch in der Gunst steht das Gesundheitswesen (Spitäler, Arztpraxen etc.)

In der Corona-Krise steht die Familie besonders hoch in der Gunst der Bevölkerung.

In der Corona-Krise stehen die Familie und das Gesundheitswesen besonders hoch in der Gunst der Bevölkerung. Bei einer regelmässig durchgeführten Umfrage von Comparis und Marketagent.com gaben zurzeit über 1000 Teilnehmer der Familie und dem Gesundheitswesen die besten Noten für ihr Krisenmanagement. 78 bis 90 Prozent beurteilen die Krisenbewältigung der Familie als «gut» bis «sehr gut» (siehe Bildstrecke).

Vor allem bei Teenagern zeichnete sich noch Ende April ein anderes Bild ab. Nur knapp zwei Drittel der Teenager gaben ihren Familien die Noten «gut» bis «sehr gut». Jetzt, wo sie sich wieder freier bewegen können, zeigen sie grosse Dankbarkeit, wie Comparis in einer Mitteilung schreibt. Über vier Fünftel der 16- bis 19-Jährigen geben heute ihrer Familie Topnoten für die Krisenbewältigung.

Zufriedener mit dem Chef

«Es zeigt sich, dass allen Unkenrufen zum Trotz die Familienstrukturen in der Schweiz doch weitgehend intakt sind und auch derart einschneidende Krisen überstehen», sagt Liane Nagengast, Marktforscherin bei Marketagent Schweiz.

Schweizer Bevölkerung am stärksten verbessert

«Die Arbeitgeber haben es innert kürzester Zeit geschafft, fast zwei Millionen Erwerbstätige auf Kurzarbeit zu setzen und für ihre Mitarbeitenden einzustehen. Das wird sehr geschätzt», kommentiert Comparis-Finanzexperte Frédéric Papp. Jetzt komme es darauf an, dass die Arbeitgeber sich trotz der grossen Verwerfungen auch weiterhin verantwortungsvoll und initiativ zeigten.

Am stärksten verbessert hat sich die Schweizer Bevölkerung. Zu Beginn der Krise erhielt das Volk von den Umfrageteilnehmern eine ungenügende Note für ihr Verhalten in der Krise. Mittlerweile kämpfte sie sich zum Prädikat «genügend» hoch. Ebenfalls in diesem Bereich bewegen sich die Finanzakteure wie Banken und Versicherungen. Etwas besser ist die Beurteilung der Regierung und Armee, die wie der Arbeitgeber im Mittelfeld landen.