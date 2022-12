Luxus-Ferien gefragt: Schweizer geben mehr für Ferien aus als noch vor Corona

Schon jetzt über die Festtage zieht es Schweizerinnen und Schweizer weg – entweder an die Wärme oder in Städte. Zuoberst in einer von Ebookers.com ermittelten Rangliste stehen bei Flugreisen zwei thailändische Destinationen, Bangkok und Phuket, auf Platz 3 kommt New York, wo man wegen Wintersturm Elliott einen Extra-Wintermantel einpacken musste. Zu den beliebtesten europäischen Städten gelten Zürich (Platz 1), Antalya und Palma.