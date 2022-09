Restriktive Fütterung : Schweizer Geflügelzüchter lassen ihre Hühner absichtlich hungern

Schnell wachsende Hühnerrassen müssen lange genug leben, damit sie geschlechtsreif werden. Damit sie nicht schon vorher verfetten, krank werden oder gar sterben, bekommen sie rund ein Drittel weniger Futter, als sie eigentlich benötigen.

Darum gehts Elterntiere von sogenannten Masthybriden werden in der Schweiz nur zurückhaltend gefüttert.

Da die Hühner hungern, entwickeln sie laut einer Expertin Verhaltensstörungen.

Die Schweiz stimmt am 25. September über die Massentierhaltungsinitiative ab.

Vor rund einer Woche haben schockierende Aufnahmen, die die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus veröffentlicht hat, für Aufsehen gesorgt. In einem Zuchtbetrieb der Migros-Tochter Micarna im Kanton Wallis sind gestresste Hühner zu sehen. Einige der Tiere scheinen schwer verletzt oder bereits tot zu sein. Der Vorwurf von Tier im Fokus: «Die Zucht der Hühner in der Schweizer Massentierhaltung ist grausam», so TIF-Präsident Tobias Sennhauser. Die Hallen seien riesig, der Platz pro Hahn und Henne gering. Einen Auslauf auf die Weide suche man in diesem Stall vergebens.

Die Migros hat auf die Vorwürfe reagiert. In den Betrieben von Micarna würden «die gesetzlichen Richtlinien eingehalten». Die Betriebe würden regelmässig von Dritten kontrolliert werden. Die gestressten Tiere auf den veröffentlichten Aufnahmen seien auf das unbefugte Eindringen in den Mastbetrieb zurückzuführen, liess Migros in einer Stellungnahme verlauten. Dadurch würden sich die Tiere gestört und gestresst fühlen.

Masthybriden müssen hungern

Dass es in der Schweizer Geflügelzucht mit dem Tierwohl offenbar nicht immer gut bestellt ist, zeigt nun eine Recherche der «SonntagsZeitung». Sabine Gebhardt hat die Aufnahmen aus dem Kanton Wallis gesehen. Die Biologin und Legehennen-Spezialistin von der Universität Bern forscht am Zentrum für tiergerechte Haltung. Sie sagt: «Bei der Aufzucht von Elterntieren der Masthybriden führt heute kein Weg daran vorbei, diese restriktiv zu füttern.» Als Masthybriden werden Geflügelarten bezeichnet, die besonders viel Fleisch ansetzen oder besonders viele Eier legen. Sie werden auch hierzulande gezüchtet – und erhalten viel weniger Nahrung, als sie eigentlich benötigen.

«Schnell wachsende Hühnerrassen müssen lange genug leben, damit sie geschlechtsreif werden. Um zu verhindern. dass sie schon vorher verfetten, krank werden oder gar sterben, werden sie nur zurückhaltend gefüttert», sagt Gebhardt gegenüber der «SonntagsZeitung» weiter. In den ersten 20 Wochen ihres Lebens bekämen die Tiere deshalb nur rund ein Drittel des Futters, das sie sonst essen würden. Weil die Hühner hungern, entwickeln sie laut Gebhardt Verhaltensstörungen: «Sie sind gestresst, picken an Wänden, an Federn und an ihren Artgenossen.»



Dass Elterntiere, die zur Zucht der Masthühner und Legehennen gehalten werden, hungern müssen, während ihre Nachkommen, die in kurzer Zeit zu Poulets gemästet werden, umso mehr fressen, sei in der Fachliteratur ausführlich beschrieben. Aus Sicht des Tierschutzes sei diese Methode ein riesiges Problem, das der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sein dürfte, sagen Expertinnen und Experten wie Gebhardt.

«Die Fütterung während der Aufzucht erfolgt kontrolliert»

Bell bestätigt, dass restriktiv gefüttert wird. Ein Problem mit dem Tierschutz sieht der Schweizer Marktführer jedoch nicht. Stephan Wolf, Leiter der Abteilung Geflügel bei Bell Schweiz, sagt dazu: «Die Fütterung während der Aufzucht erfolgt kontrolliert nach vorgegebener Gewichtskurve und mit einem spezifisch abgestimmten Futter.» Als Futterzusatz setze man dabei auf Nebenprodukte aus der Brotproduktion. Erst nach der 20. Alterswoche werde die Futtermenge bei Bedarf angepasst.



Ähnlich äussert sich die Migros-Tochter Micarna. Die Tiere würden jeden Tag Futter «in einer Menge und Qualität, das ihren physiologischen Bedürfnissen entspricht», erhalten, so Migros-Sprecher Tristan Cerf zur «SonntagsZeitung». Die Menge und Zusammensetzung würden mit dem Alter der Tiere geändert.



Die Haltung von Zuchttieren in Schweizer Betrieben wird zurzeit intensiv diskutiert. Am 25. September stimmen die Schweizer Stimmberechtigten über die Massentierhaltungsinitiative ab. Getragen wird die Initiative von der SP und den Grünen sowie von verschiedenen Tierschutzorganisationen. Dagegen sind FDP, SVP, Die Mitte und der Bauernverband. Auch Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab.

