NDB: Schweizer Geheimdienst will Agenten in sozialen Netzwerken einsetzen

Der Schweizer Geheimdienst wird per Ende Jahr sogenannte Cyberagenten in sozialen Netzwerken einsetzen. (Symbolbild)

Der Nachrichtendienst des Bundes will per Ende Jahr mit Cyberagenten die sozialen Netzwerke durchforsten.

Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) passt sich an die «Entwicklung der Bedrohungen in der virtuellen Welt» an. Dafür wird er per Ende Jahr sogenannte Cyberagenten in sozialen Netzwerken einsetzen, wie der NDB gegenüber Radio SRF bestätigt.



«Angesichts der Notwendigkeit, seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und nicht nur von denen seiner Partner abhängig zu sein, ist der NDB derzeit dabei, ein Projekt zum Einsatz virtueller Agenten umzusetzen», heisst es vonseiten des Schweizer Geheimdienstes.